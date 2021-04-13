Американское издание The National Interest (NI) считает, что проект Су-57 займет значительную часть оборонных расходов России. Поэтому Кремль стремится компенсировать как можно большую часть этих затрат за счет ряда громких экспортных контрактов. Представляем перевод статьи, опубликованной NI 12 апреля.

Российский истребитель-невидимка Су-57 поступил в продажу

Менее чем через полгода после появления на рынке истребителя-невидимки Су-57 Россия активизирует свои усилия по продаже иностранным клиентам своих флагманских многоцелевых самолетов пятого поколения.

Как сообщалось ранее, министерство обороны России получило свой первый серийный Су-57 в декабре 2020 года, а в течение 2021 года последуют поставки еще четырех самолетов. Эти первые истребители будут оснащены, в качестве временной меры, двигателем АЛ-41Ф1. Су-57 с его штатным, более мощным двигателем «Изделие 30» начнут поставляться в 2022 году.

Ожидается, что к концу 2024 года в строй будут введены 22 истребителя Су-57. Кремль нацелился на конечную цель производства до пятнадцати Су-57 в год. При примерной стоимости данной модели около 40 миллионов долларов Су-57 сочетает в себе сложную авионику, лучшую в своем классе аэродинамику и внушительный набор вооружений в относительно доступной упаковке. Тем не менее, учитывая амбициозную цель Москвы – закупить 76 самолетов до 2028 года, проект Су-57 займет значительную часть оборонных расходов России.

Кремль стремится компенсировать как можно большую часть этих затрат за счет ряда громких экспортных контрактов. Москва начала маркетинговую кампанию по Су-57, состоящую из публичных сообщений, встреч на высоком уровне между политиками и текущих закулисных переговоров. В рамках подхода, отдаленно напоминающего методы массового маркетинга, используемые Lockheed Martin для повышения общественного имиджа F-35, министерство обороны России и аффилированные с государством СМИ регулярно публикуют привлекательные рекламные ролики, демонстрирующие истребитель Су-57. «Среда Мотивация: звук #Su57 = звук свободы и мира», – гласил один из таких твитов из посольства России в США, сопровождаемый рекламным роликом о Су-57 из телеканала, принадлежащего Министерству обороны России.

Конкретные детали текущих экспортных переговоров остаются в секрете, но Индия, Турция и Алжир входят в число импортеров, ранее проявивших интерес к самолету Су-57. Модель Су-57Е была представлена в феврале на тринадцатом международном авиасалоне и выставке Aero India, проходившей раз в два года в Бангалоре, Индия. В 2018 году Нью-Дели отказался от совместной российско-индийской программы истребителей пятого поколения (FGFA) по производству истребителя на базе Су-57, но российская оборонная промышленность неоднократно пыталась вернуть Индию в число заказчиков Су-57Е.

В геополитическом расколе между Анкарой и НАТО, который сейчас расширяется, Москва надеется развить успех своей спорной продажи ЗРК С-400 путем поставки в Турцию своих истребителей – будь то Су-57 или Су-35. Во время авиасалона МАКС-2019 президент России Владимир Путин угостил турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана рожком мороженого, пока они обсуждали перспективные контракты на импорт истребителей. Примечательно, что Эрдоган спросил перед неподвижным Су-57, будет ли Турции разрешено купить российский истребитель.

Хотя мало что было подтверждено, но, как сообщается, Алжир находится на продвинутой стадии переговоров о закупке как минимум дюжины единиц Су-57 – по непроверенным данным, это приобретение уже может являться согласованным с конца 2020 года.

Российские официальные лица утверждают, что рыночный интерес к Су-57 возрастет, когда истребитель начнет широко эксплуатироваться в Вооруженных силах России. «Маловероятно, что будет значительный спрос, пока мы не поставим достаточное количество машин в нашу армию», – заявил российским государственным новостям промышленный директор авиационного комплекса Ростеха Анатолий Сердюков. «А пока мы предлагаем эту машину иностранцам, ведем свою рекламную кампанию».