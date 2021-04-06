Редактор американского журнала The National Interest Тед Гален Карпентер (Ted Galen Carpenter) в своей статье, опубликованной 5 апреля, напомнил политикам Украины и США о военной авантюре Грузии в августе 2008 года. Он утверждает: для Вашингтона – плохая идея создавать у своих партнеров впечатление, что они готовы к войне и ожидают, что американские войска придут на помощь, если боевые действия пойдут плохо. Изданием discover24.ru представляет перевод этой статьи.

Политика Джо Байдена в отношении Украины: повторение Джорджа Буша в Грузии?

Администрация Байдена изо всех сил пытается заверить правительство Украины в том, что Соединенные Штаты и Организация Североатлантического договора ( НАТО ) поддерживают Киев в его растущей конфронтации с поддерживаемыми Россией жителями Донбасса и самой Россией. В пресс-релизе Белого дома от 2 апреля было подтверждено, что в своем телефонном звонке президенту Украины Владимиру Зеленскому Джо Байден выразил «твердую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся российской агрессии на Донбассе и в Крыму». Другие высокопоставленные должностные лица администрации, в том числе министр обороны Ллойд Остин и госсекретарь Энтони Блинкен, сделали то же самое.

Такое конфронтационное словесное позирование уже само по себе вызывает беспокойство. Однако это происходит после новых вооруженных столкновений между украинским правительством и силами самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР. До недавнего времени соглашение о прекращении огня, заключенное в 2020 году, сохранялось достаточно хорошо, но сейчас напряженность резко возрастает. В ответ на возобновление боевых действий Россия перебросила дополнительные силы к своей границе с Украиной. Министр иностранных дел Сергей Лавров также предупредил: если Киев возобновит войну на Донбассе, этот шаг приведет к разрушению Украины.

В остальном позиции ужесточаются. Правительство Украины объявило, что совместные военные учения с войсками Украины и НАТО, вероятно, состоятся летом этого года. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков предупредил, что любое размещение войск НАТО на Украине вынудит Россию принять «дополнительные меры для обеспечения собственной безопасности».

Администрация Байдена находится в серьезной опасности повторить катастрофическую политику Джорджа Буша, побудившую бывшего тогда президентом Грузии Михаила Саакашвили поверить в то, что его страна является ценным союзником США и что Соединенные Штаты и НАТО придут на помощь Грузии, если она окажется втянутой в вооруженный конфликт с Россией. У Саакашвили были все основания считать, что он пользуется неизменной поддержкой Вашингтона. Администрация Буша предоставила Тбилиси вооружение на миллионы долларов и даже обучила грузинские войска.

Буш и другие официальные лица неистово восхваляли Саакашвили и демократическую революцию в Грузии. В своей речи в Тбилиси в мае 2005 года Буш назвал Грузию «маяком свободы» и похвалил самозваных демократов этой страны за создание шаблона для других «цветных революций». Поэтому он считал, что грузины заслуживают особого признания. «Ваше мужество вдохновляет демократических реформаторов и посылает послание, которое отзывается эхом во всем мире: свобода будет будущим каждой нации и каждого народа на Земле». Он добавил (ошибочно), что Грузия сама «строит демократическое общество, в котором уважаются права меньшинств; где процветает свободная пресса; где приветствуется энергичная оппозиция и где единство достигается путем мира».

Буш также подтолкнул союзников по НАТО к членству Грузии (и Украины) в Североатлантическом союзе. Несмотря на то, что оппозиция Франции и Германии отложила эту схему, Саакашвили, очевидно, считал, что НАТО будет противостоять России военным путем в любом столкновении между Москвой и Тбилиси. В августе 2008 года он начал военное наступление, чтобы восстановить контроль над Южной Осетией, который находился под защитой российских миротворческих сил с начала 1990-х годов. К сожалению, наступление Саакашвили принесло потери и российским миротворцам. Москва ответила полномасштабным контрнаступлением, которое вскоре привело к оккупации нескольких грузинских городов и вывело российские войска на подступы к ее столице.

Любые надежды грузин на то, что громкие похвалы Вашингтона в адрес «друга-демократа» выльются в участие США в войне, быстро оказались необоснованными. Когда Буш позвонил Саакашвили после начала российского наступления, президент Грузии призвал его не отказываться от «защиты демократии». Буш заверил его в приверженности Вашингтона территориальной целостности Грузии, но решительно отказал в обещании военной поддержки.

Несмотря на все предыдущие выражения поддержки, Соединенные Штаты и их европейские союзники не желали рисковать опасной и непредсказуемой конфронтацией с ядерной державой из-за неясного территориального спора. Войска США и НАТО остались в своих казармах, и Саакашвили был вынужден принять унизительное мирное соглашение, по которому Южная Осетия оставались под надежным контролем России.

Параллели между чрезмерным поощрением Вашингтоном Украины и ошибкой Буша в отношении Грузии мрачны и тревожны. Правительство Владимира Путина на протяжении многих лет неоднократно предупреждало Запад о том, что попытка сделать Украину военным клиентом НАТО пересекает «красную черту» с точки зрения безопасности России.

Тем не менее, администрация Байдена, похоже, намерена допустить ошибку. В настоящее время существует риск двух неблагоприятных следствий от этого подхода: одного плохого и одного ужасного. Наиболее вероятным исходом является повторение эпизода с Грузией, в котором страна, которую Вашингтон поощрял занять конфронтационную позицию против России, действует, преувеличенно предполагая поддержку США, терпит решающее военное поражение и унижена, в то время как лидеры США, несмотря на все свои действия и словесное позирование, благоразумно воздержатся от войны. В конечном итоге Соединенные Штаты выглядели бы беспомощными и безответственными.

Но альтернативный вариант еще хуже. Существует опасность, что администрация Байдена придет к выводу, что она должна соблюдать неявные обязательства по обеспечению безопасности Украины, и фактически санкционирует военный ответ США на вспышку боевых действий между российскими и украинскими силами. Это было бы крайним безумием, поскольку это могло бы привести к ядерной войне, но, учитывая интенсивный уровень враждебности к Москве, очевидный со стороны администрации и большей части политической элиты Вашингтона, эту возможность исключать нельзя.

Администрации Байдена необходимо срочно переосмыслить свою политику в отношении Украины. Вашингтон дает Киеву такие обещания безопасности, что ни один здравомыслящий американец не должен желать, чтобы Соединенные Штаты их осуществили.