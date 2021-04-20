Американское издание The National Interest опубликовало статью, в которой оценивались дальнейшие перспективы российского многоцелевого истребителя МиГ-35. При этом основной причиной негативной оценки NI стали не характеристики боевого самолета, а явно наметившиеся проблемы с его производством и постановкой на вооружение. Издание discover24.ru представляет перевод данной статьи.

МиГ-35: российский истребитель, обреченный на провал

Большое внимание было уделено Су-35, российскому многоцелевому истребителю, который был первоначально разработан Советским Союзом на основе Су-27. Однако есть другой – и совершенно другой – самолет, которому уделяется меньше внимания, но который может быть столь же смертоносным в воздухе.

МиГ-35, пояснения

Встречайте Микоян МиГ-35 (по классификации НАТО Fulcrum-F), многоцелевой истребитель, разработанный КБ Микояна – подразделением Объединенной авиастроительной компании (ОАК).

Всепогодный боевой штурмовик разрабатывался для поражения различных объектов противника днем ​​и ночью, в том числе – движущихся и неподвижных наземных и надводных целей. Созданы одноместные МиГ-35 и двухместные МиГ-35Д.

Все это должно звучать впечатляюще, но на самом деле это не новая платформа. Скорее, его описывали как модернизированный вариант МиГ-29КР, и это название могло быть очень умной маркетинговой уловкой, тем более что цифра «35» определенно вызывает сравнения с Су-35, а также с Lockheed Martin F-35 Lightning II.

Однако у МиГ-35 может быть больше общего с Су-35. Помимо своего российского происхождения, это тоже не истребитель пятого поколения, а в лучшем случае – «четвертого поколения плюс плюс», являющийся дальнейшим развитием самолетов МиГ-29К / КУБ и МиГ-29М / М2. Однако со значительно улучшенной авионикой и передовыми системами вооружения, включая новый радар с активной фазированной решеткой Phazatron Zhuk [РЛС «Жук-А» корпорации «Фазотрон»], от этого не следует сразу отказываться. Радиолокационная система может обнаруживать несколько целей, устойчива к средствам электронного противодействия и имеет большую дальность обнаружения, чем предыдущие радарные платформы российского производства.

Самолет оснащен двумя турбовентиляторными двигателями Климова РД-33МК, которые позволяют ему на форсажном режиме развивать максимальную скорость 2,25 Маха, с обеспечением дальности боевого применения около 620 миль [1000 км].

Имея девять узлов подвески, он может нести различные ракеты и бомбы, включая противокорабельные ракеты Х-31А с активным радиолокационным наведением, противорадиолокационные ракеты Х-31П, ракеты Х-29ТЭ и бомбы с телеуправляемым наведением КАБ-500Кр. Он также вооружен 30-мм пушкой.

Как и в случае с другим, казалось бы, передовым оборудованием, разработанным в России, этот самолет оказался в центре внимания, когда был публично представлен в 2007 году, но разработка шла медленно, и только в 2013 году российские ВВС объявили о своем намерении заказать всего тридцать семь самолетов. Однако к 2016 году было выпущено только три прототипа и еще два опытных образца.

Проблема чисел

МиГ-35 еще может получить некоторые заметные обновления, несмотря на то, что на сегодняшний день выпущено всего четырнадцать, включая шесть испытательных и восемь серийных самолетов. Россия остается единственным оператором МиГ-35, но рассматривается вариант для экспорта.

Буквально в этом месяце пресс-служба корпорации «МиГ» сообщила, что на МиГ-35 может быть применена интеллектуальная целевая система на основе нейронных сетей. «Ведутся работы над системой автоматического руления после приземления самолета и над интеллектуальной системой идентификации цели на основе нейронных сетей, позволяющей идентифицировать цель по фрагменту», – сообщил ТАСС представитель корпорации «МиГ».

Неясно, получит ли когда-нибудь Россия полный заказ на тридцать семь самолетов. Как и в случае с другой техникой, от Су-57 до танка Т-14 «Армата», Москва продолжает внедрять передовую технику, которая демонстрирует серьезный потенциал.