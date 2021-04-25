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Певица Наталья Подольская в эфире шоу Fametime TV, которое выходит на YouTube, высказалась о «Фабрике звёзд».

Так, Наталья являлась участницей пятого сезона этого шоу. Благодаря передаче, она приобрела популярность, а также познакомилась с Владимиром Пресняковым, за которого она вышла замуж. О своём участии в проекте певица вспоминает с теплотой и благодарностью.

Несмотря на это, она заявила, что многим «Фабрика звёзд» могла немного сломать судьбу. Так, среди участников пятого сезона остаться в большом шоу-бизнесе удалось далеко не всем. Остальные же со временем потеряли свою популярность и больше не дают концертов, так как не собирают публику.

Подольская также отметила, что до сих пор продолжает общаться с некоторым участниками пятого сезона.

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