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Специалисты Тель-Авивского университета предположили, что древние люди создавали наскальные рисунки, находясь в состоянии изменённого сознания.

Так учёные решили объяснить то, почему наскальные рисунки находятся глубоко в труднодоступных пещерных системах Европы. Как заявили специалисты, древние художники специально уходили в удалённые места, где и без того было мало кислорода, а горящие факелы снижали его концентрацию ещё больше. Это приводило к гипоксии и провоцировало галлюцинации и эйфорические переживания. Эксперимент подтвердил, что войти в такое состояние при этих условиях весьма легко.

По мнению древних людей, это состояние было связано со сверхъестественными силами. Из-за этого пещеры, где находились рисунки, люди считали божественными и полагали, что за стеной обитают таинственные существа.

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