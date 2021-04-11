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На днях в Сети была опубликована фотография, сделанная марсоходом Perseverance. Пользователей Сети сразу же заинтересовало то, что на кадре запечатлена радуга.

Людей, увлекающихся темой космоса, этот снимок весьма озадачил. Так, на Марсе нет воды и дождя, и радуга появиться там в принципе не может. Некоторые предположили, что радуга пылевая, а также высказали и другие мнения, и некоторые из них, как позже оказалось, были верными.

Спустя некоторое время специалисты NASA раскрыли тайну «радуги». Они подтвердили, что появление радуги на Марсе невозможно. Как оказалось, фотография была сделана при помощи левой задней камеры, над которой нет козырька. В итоге на фотографии получился блик от линзы, который и напоминает радугу.

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