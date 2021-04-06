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Военный аналитик из Польши Конрад Музыка, который считает себя крупным экспертом по войскам Белоруссии и России, прокомментировал последние события на Донбассе и на территории РФ. Он заявил, что сейчас вооруженного конфликта ждать не стоит, так как РФ не собирается ни с кем воевать.

По словам Музыки, Россия совершенно иначе идет на войну. Причем делает она этот только в одном случае – если ее политическое влияние на какой-либо регион резко утрачивается. Кроме того, она может вступить в боевые действия, отстаивая свои собственные интересы. Однако в данном случае не наблюдается ни той, ни другой ситуации.

Именно поэтому шумиха вокруг переброски войск Россией является именно тем, чего она добивалась. Четыре тысячи военнослужащих, которые были перемещены к границе – это совсем не те силы, с которыми можно начинать войну. Сейчас РФ проведет учения и на этом все закончится, уверен польский эксперт. Он также отметил, что о подготовке России к реальной войне противник сможет узнать только тогда, когда эта самая война уже будет в самом разгаре. А в настоящее время Москва просто демонстрирует силу.

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