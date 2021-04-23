В социальных сетях начали появляться видеоролики, снятые жителями Ростова-на-Дону и демонстрирующие необычные огненные шары, пролетевшие над городом.

На размещенных кадрах можно увидеть множество ярких огоньков, вставших в один ряд, а затем внезапно исчезнувших. Пользователи социальных сетей тут же начали предлагать свои версии случившегося. Некоторые отметили, что речь идет о полете ракеты, а другие уверены, что на видео запечатлен НЛО.

Однако наиболее логичное объяснение произошедшего представил Александр Коц, военный корреспондент КП. Согласно его словам, этими огненными шарами являлись снаряды обычных тепловых пушек. Скорее всего, в указанном районе проводились военные маневры.