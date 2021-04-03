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В Интернете появился ролик, где демонстрируется попытка тарана корабля РФ, который участвует в постройке трубопровода «Северный поток-2».

Ранее представители Nord Stream 2 AG заявили о провокации со стороны стран Запады, осуществленной в районе возведения трубопровода. В опубликованном сообщении говорится о том, что польские корабли снабжения пытаются таранить российский укладчик труб, который был задействован в соответствующем проекте.

В опубликованном видео действия стран НАТО называют беспрецедентными. Указывается, что в провокации используются самолеты, боевые судна и подлодки. Журналист Станислав Натанзон при этом предположил, что на записи можно увидеть спецоперацию Североатлантического альянса, направленную против РФ.

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