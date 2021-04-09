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В рамках передачи «60 минут», транслируемой на канале «Россия 1», сообщили, что киевские власти тепло встретили Стюарта Пича, председателя военного комитета Североатлантического альянса.

Отмечается, что представитель НАТО прибыл на Украину с рабочим визитом. С ним уже успел встретиться Владимир Зеленский, украинский лидер. Данная встреча прошла на фоне недавнего заявления президента о том, что в случае вступления страны в военно-политический блок Запада вооруженный конфликт в Донбассе удастся очень быстро завершить.

После беседы с генсеком Альянса Йенсом Столтенбергом Зеленский также отметил, что в Киеве надеются, что уже в текущем году страна будет приглашена к началу реализации Плана действий по вступлению в НАТО.

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