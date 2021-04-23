читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

На Facebook-странице штаба операций Объединённых сил появилось сообщение о том, что представители ДНР и ЛНР собираются провести провокацию на Пасху.

Как сообщается, провокации назначены на 25 апреля. Планируется задействовать оружие и маскировку, которая будет аналогична той, что используют на Украине. Одна провокация должна пройти в Дебальцевском направлении. Указывается также, что возможны потери среди гражданского населения.

Кроме того, было заявлено об организации теракта в одном из храмов во время пасхальной службы. Целью данных провокаций называется обоснование введения на Украину российских войск.

При этом отмечается, что о подготовке провокаций на Пасху сообщают обе стороны конфликта – и Украина, и представители ДНР и ЛНР.

Вам может понравиться

На Курильских островах танки Т-72Б заменят модернизированными Т-80БВ

В рамках беседы с журналистами «Красной звезды» генерал-майор Владимир Белявский сообщил, что на Курильских островах танкисты пересядут с Т-72Б на более современные Т-80БВ. Согласно его словам, для увеличения боевого потенциала

Bloomberg рассказал о планах Байдена повысить налог для богатых американцев

В информагентстве Bloomberg, сославшись на свои источники, отметили, что Джо Байден, американский лидер, собирается увеличить ставку налога на прирост капитала для богатых практически в 2 раза. Собеседники издания отмечают, что

Новый дрон ВМС США летает, используя только солнечный свет и водород

Портал Popular Science 21 апреля сообщил о подробностях испытаний дрона Hybrid Tiger, разрабатываемого Исследовательской лабораторией ВМФ (NRL) по заказу военного флота США. Как стало известно, он смог находиться в воздухе
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 23 апреля – облачно с прояснениями, до 7 °C | город Мытищи: погода, 23 апреля – небольшой дождь, до 15 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 23 апреля – пасмурно, до 5 °C | Южно-Сахалинск: погода, 23 апреля – облачно с прояснениями, до 9 °C | Королев: погода, 23 апреля – небольшой дождь, до 15 °C | Подольск: погода, 23 апреля – небольшой дождь, до 15 °C | Армавир: погода, 23 апреля – небольшая облачность, до 15 °C |