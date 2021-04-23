На Facebook-странице штаба операций Объединённых сил появилось сообщение о том, что представители ДНР и ЛНР собираются провести провокацию на Пасху.

Как сообщается, провокации назначены на 25 апреля. Планируется задействовать оружие и маскировку, которая будет аналогична той, что используют на Украине. Одна провокация должна пройти в Дебальцевском направлении. Указывается также, что возможны потери среди гражданского населения.

Кроме того, было заявлено об организации теракта в одном из храмов во время пасхальной службы. Целью данных провокаций называется обоснование введения на Украину российских войск.

При этом отмечается, что о подготовке провокаций на Пасху сообщают обе стороны конфликта – и Украина, и представители ДНР и ЛНР.