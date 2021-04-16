В районе Мариуполя была замечена очередная колонна украинской бронетехники, которая попала на видео.

Видеозапись была опубликована Telegram-каналом «Военный обозреватель». Согласно имеющейся информации, в колонне были замечены модернизированные танки, а также бронетранспортёры. Речь идёт Т-64Б1М, БТР-3, БТР-4Е, тягачах МТ-ЛБ с установленными зенитными установками ЗУ-23-2. На видео можно увидеть, что вся эта техника расположена с края дороги. При этом на трассе находится автомобиль наблюдательной миссии ОБСЕ.

Указывается, что большинство техники, которая была замечена в колонне, ранее предназначалась на экспорт. Однако после 2014 года её было решено оставить в частях нацгвардии Украины.