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Турецкие беспилотники Bayraktar, которые закупил Киев, оказались совершенно бесполезными против ополчения самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Авторы украинского Телеграм-канала «Легитимный» написали, что эти БПЛА «блестяще» справились лишь с одной задачей – нанесением ударов по гражданскому населению Донбасса.

Эксперты заявляют, что военнослужащие армий непризнанных республик научились с легкостью сбивать украинские беспилотники, причем используют они для этой цели любое оружие, находящееся под рукой. Поэтому применять «Байрактары» можно только против мирных жителей, не способных оказать сопротивление.

Украина уже сообщала о том, что испытывала турецкие БПЛА на Донбассе. Одновременно с этим она подчеркивает свое стремление урегулировать конфликт исключительно мирным и дипломатическим путем. И продолжает провокационные обстрелы на линии разграничения.

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