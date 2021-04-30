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Россия демонстративно отвела войска от украинских границ, чтобы успокоить разнервничавшиеся западные страны и саму Украину. Кроме того, она показала всему миру, который почему-то с тревогой следил за учениями, что нападать на Киев Москва точно не собирается, заявил военкор Михаил Притула.

Он полностью уверен, что Россия не будет наступать на Украину по той причине, что у нее для этой цели «нет достаточного количества войск». По словам Притулы, для захвата 40-миллионной страны необходима гораздо большая армия.

Также он отметил, что РФ показала проживающим на Украине гражданам, которые ожидают прихода «русского мира», что если они проявят активность и все же поднимут революцию против «патриотических сил», то Москва окажет им всемерную поддержку, быстро вернув войска обратно

Окончательно ударившись в теории заговоров, эксперт заявил, что в 2008 году Москва якобы собирала огромную трехмиллионную армию для захвата всей Украины, однако тогда ее план провалился.

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