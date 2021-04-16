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Советник делегации Украины в ТКГ Алексей Арестович пообещал лишить Россию большей части авиации. Его слова передаёт издание «Диалог.UA» со ссылкой на «Украина 24».

Так, Арестович заявил, что если Россия нападёт на Украину, то её лишат боеспособности и почти всей авиации. Он указал, что ПВО Украины, хоть и действительно не в лучшем состоянии, но всё же имеются. Благодаря им они смогут сбить 80 самолётов России, и повредить ещё 140. После этого, как считает Арестович, у России будут проблемы с боевой авиацией около пяти лет.

Арестович указал, что Россия способна выставить около 250 самолётов, но если уничтожить треть, то нападение на Украину ей слишком дорого обойдётся. Даже если Россия победит в этом конфликте, то не сможет защищаться в других местах – к примеру, на Кавказе или Курильских островах. Также начнутся проблемы с военной операции в Сирии.

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