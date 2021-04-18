В боевом конфликте на Донбассе хотят воевать все меньше украинцев, сообщил Андрей Золотарев, который возглавляет аналитический центр «Третий сектор». Он пояснил, что даже на Западной Украине, где живет огромное множество «патриотов» страны, план по призыву выполнен лишь на 16 процентов.

Золотарев отметил, что в Тернопольской области, где зафиксирован столь позорный результат, практически нет молодежи. Поэтому административные наказания, которые применяются к уклоняющимся от службы в армии молодым людям, ничего не дадут. Влюбленные в Украину жители Галичины предпочитают вместо защиты своей Родины собирать в Польше клубнику и выполнять другие низкоквалифицированные работы.

Тут стоить напомнить, что в Польшу, Чехию и другие страны уезжает большая часть трудоспособных жителей Украины. Многие из них не торопятся возвращаться домой и пытаются увезти семьи в сытую и цивилизованную Европу. Поэтому скоро на Украине некому будет служить в армии вообще.