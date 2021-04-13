Юрий Бутусов, представитель украинской прессы, сославшись на данные разведки, отметил, что армия РФ не обладает многократным превосходством перед ВСУ, поэтому им удастся долго удерживать оборону в случае поддержки со стороны НАТО в воздухе.

Согласно словам журналиста, на данный момент времени рядом с российско-украинской границей находятся две мотострелковые дивизии и две мотострелковые бригады, а также морпехи и десантники. По его мнению, хоть они и представляют большую угрозу для Украины, однако их недостаточно для осуществления полномасштабного наступления.

Россия на данный момент времени обладает несколькими десятками бригад и дивизий разной направленности, однако показатель их боевой готовности находится на различном уровне, считает Бутусов. По этой причине РФ не сможет быстро отправить их к границам Украины – на это понадобится около двух-трех месяцев. При этом подобных перемещений войск замечено не было.