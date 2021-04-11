Владимир Синельников, журналист из Украины, отметил, что в случае начала войны в Донбассе в стране могут пройти досрочные президентские выборы, в которых Владимир Зеленский может проиграть другому политику.

Согласно словам представителя прессы, в настоящее время на Украине начали активно продвигать Дмитрия Разумкова, спикера Верховной рады. Он добавил, что политик может заполучить поддержку населения, критикуя действующего президента. Не исключено, что Разумков, в конце концов, скажет Зеленскому: «Я ваш приговор», отметил Синельников.

Однако журналист добавил, что внеочередные выборы главы украинского государства могут состояться лишь в том случае, если на юго-востоке страны начнется масштабный вооруженный конфликт. Для спасения ситуации от позорного проигрыша потребуется еще одна смена лиц среди руководящих должностей.