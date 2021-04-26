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В Голливуде прошедшей ночью состоялась церемония «Оскар-2021», на которой звёзды блистали в дизайнерских нарядах на красной дорожке.

Однако, похоже, что за время карантина некоторые звёзды несколько разучились подбирать себе наряды на выход, или забыли, что необходимо учитывать то, в этих платьях им придётся ходить на публике, а не только позировать перед фотографом. Так, Зендая, которая за последние пару лет стала икотой стиля, на этот раз выбрала не самый подходящий наряд.

На красной дорожке актриса предстала в платье Valentino ярко-жёлтого цвета, которое имело длинную юбку и откровенный лиф. Согласно дизайну, лиф должен был плотно прилегать к телу, однако из-за того, что он оказался несколько великоват, конструкция всё время пыталась сползти вниз. Кроме того, из-за этого чашки лифа находились не на своём месте, что смотрелось несколько смешно.

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