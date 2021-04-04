В ряде СМИ сообщили, что в центральном районе города Екатеринбург рядом с автобусной остановкой было найдено тело мужчины. Им оказался полковник в отставке.

Отмечается, что бывший военнослужащий скончался неподалеку от колледжа им. Ползунова. Знакомый умершего сообщил журналистам, что у мужчины внезапно ухудшилось самочувствие. Стало также известно, что отставной полковник вышел на пенсию 2 года назад, после чего начал работать на гражданской должности.

На данный момент времени сотрудниками управления СКР по Свердловской области была организована доследственная проверка. Согласно предварительной информации, умерший ехал со своим приятелем на работу на автомобиле. Неожиданно ему стало плохо, поэтому он попросил остановить машину. Выйдя на улицу, полковник почти сразу же скончался.