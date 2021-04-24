80-летний выходец из Родезии Уильям Рутледж потряс весь мир заявлением о том, что в 70-х годах прошлого столетия был астронавтом на космическом корабле «Аполлон-20» и летал на Луну. Он также подтвердил давнюю теорию, согласно которой после первой высадки на спутник Земли американцы совершали туда еще несколько полетов.

Рутледж поведал, что в ходе экспедиции на Луне были обнаружены корабли инопланетных цивилизаций и древние руины. Внутри кораблей астронавты нашли закоченевшие тела представителей других планет, которые впоследствии были привезены для исследований на Землю, а также камеры для анабиоза, нечто, напоминающее двигатель и оранжереи с остатками растений.

Бывший астронавт показал видеозапись, подтверждающую его слова, однако пользователи Сети не поверили ни единому его слову. Впрочем, за Рутледжа тут же вступились российские уфологи. Они заявили, что большая часть его рассказа является правдой. Ошибся он только в названии, так как экспедиция называлась «Ванденберг-20».