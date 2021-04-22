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На иранском телеканале появилась видеозапись, сделанная с борта беспилотника КСИР, который пролетел прямо над палубой американского авианосца. Сообщается, что таких БПЛА было четыре и все они беспрепятственно кружили над боевым кораблем в течение нескольких минут.

На кадрах записи отлично просматривается палуба авианосца, а также расположенные на ней истребители и другая боевая техника. По какой именно причине американский экипаж дал возможность БПЛА полетать над кораблем, пока неизвестно. Вполне вероятно, что дроны просто не были обнаружены системами ПВО.

Именно об этом в минувший вторник высказался генерал Кеннет Маккензи, возглавляющий Центральное командование ВС Соединенных Штатов. Он отметил, что беспилотники Корпуса стражей исламской революции, которые все чаще появляются в регионе, ведут наблюдение за боевыми кораблями США и атакуют самые разнообразные объекты, разрушают миф об американском превосходстве в воздушном пространстве региона.

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