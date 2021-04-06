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Китай столкнулся с серьезными проблемами из-за скоординированных действий Европы, США, Великобритании и Канады, которые дружно ввели санкции из-за событий в Синьцзяне. Пекин попытался было перейти к угрозам, однако сразу же остановил этот процесс, так как он ведет лишь к серьезным репутационным потерям.

Теперь он должен каким-то образом среагировать на критику, обрушившуюся со всех сторон, но сделать это не так просто. Мягкая сила больше не действует на Запад, а персональное давление на чиновников и попытки очернить Соединенные Штаты негативно сказываются на имидже самого Китая.

Сейчас Пекин лишь отвечает на санкции Запада, но в скором времени может начать вводить собственные ограничения. Приведет ли это к нужному результату, пока неизвестно. Во всяком случае попытка создать коалицию с Россией для противостояния санкционным мерам уже провалилась. Так, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва и Пекин не намерены синхронизировать ответы на ограничения, вводимые против обеих стран.

Именно поэтому сейчас все зависит от самого Китая. Сейчас он лишь занимается разведкой, вводя ответные санкции. Но если его ответ будет слишком жестким либо зарвавшись, Пекин начнет требовать полной лояльности от своих западных партнеров, это негативно повлияет только на него. Поэтому лучше потратить больше времени, но выработать грамотную и результативную стратегию, чем сейчас рубить с плеча.

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