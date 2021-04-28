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На Алтае будут судить местного жителя, который обвиняется в покушении на убийство собственной жены. Об инциденте сообщил региональный следственный комитет.

Инцидент произошёл осенью 2020 года. 30-летняя женщина, которая, как отмечается, являлась маникюрщицей, решила уйти от 32-летнего супруга. Причиной этому было постоянное насилие в семье. Женщина забрала с собой двух малолетних детей. Также отмечается, что она решила не подавать на алименты.

16 сентября мужчина пришёл к женщине в салон и, схватив её за волосы, вывел на улицу. Здесь он прижал её спиной к стене, нанёс несколько ударов в живот и начал угрожать женщине убийством, если она не вернётся к нему.

3 ноября мужчина подкараулил супругу у дома, начал её избивать, а затем нанёс топором несколько ударов по рукам. Также обухом топора он ударил её по голове. После этого он совершил попытку ударить женщину в область шеи, но ей удалось удержать топор. В этот момент на месте инцидента появилась случайная прохожая, которая спугнула злоумышленника.

В итоге у женщины были повреждены руки, один палец пришлось удалить. Свою вину преступник признал лишь частично. Теперь ему грозит до 20-ти лет лишения свободы.

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