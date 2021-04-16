15 апреля Алле Пугачевой исполнилось 72 года. Вечер Примадонна решила провести в кругу семьи и близких друзей.

Как отмечается, певицу ждал особенный подарок от её семилетней дочери Лизы. Девочка нарядилась в красное платье и заплела волосы в две косички, и в таком виде решила исполнить песню «Миллион алых роз» на французском языке.

Сама Пугачева аккомпанировала Лизе, а Максим Галкин находился поблизости и хотел помочь дочери, но она и сама успешно справилась. Видеозапись с исполнением Лизы появилась в её фан-аккаунте в Instagram.

Также отмечается, что Лиза и Гарри встали рано утром, чтобы первыми поздравить свою маму с днём рождения и подарить ей открытки, которые они сделали сами. Видеозапись этого момента также была опубликована в Instagram.