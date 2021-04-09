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Появление на Украине главы внешнеполитического ведомства Польши Збигнева Рау – это явный признак того, что государством давно управляют извне. Соединенные Штаты передали эту почетную обязанность Великобритании, а та, не мудрствуя лукаво, «сбагрила» Украину Польше, расположенной совсем рядом.

Такое заявление сделала адвокат и активист Татьяна Монтян. Она также отметила, что в ходе рабочей поездки Рау будут решаться вопросы управления «колонией» под названием Украина.

Кроме того, Монтян отметила, что вояж президента Украины Владимира Зеленского на линию разграничения – это не более, чем рекламный трюк. Глава государства стремится поправить свой пошатнувшийся рейтинг, поэтому старается чаще привлекать к себе внимание попытками «поднять боевой дух» военнослужащих.

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