Появление на Украине главы внешнеполитического ведомства Польши Збигнева Рау – это явный признак того, что государством давно управляют извне. Соединенные Штаты передали эту почетную обязанность Великобритании, а та, не мудрствуя лукаво, «сбагрила» Украину Польше, расположенной совсем рядом.

Такое заявление сделала адвокат и активист Татьяна Монтян. Она также отметила, что в ходе рабочей поездки Рау будут решаться вопросы управления «колонией» под названием Украина.

Кроме того, Монтян отметила, что вояж президента Украины Владимира Зеленского на линию разграничения – это не более, чем рекламный трюк. Глава государства стремится поправить свой пошатнувшийся рейтинг, поэтому старается чаще привлекать к себе внимание попытками «поднять боевой дух» военнослужащих.