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Молодая жена Александра Цекало Дарина Эрвин поделилась с поклонниками в Instagram новыми пикантными фотографиями.

В кадре 29-летняя Дарина позирует на фоне водопада. Она облачена в откровенный купальник-бикини телесного цвета, который сливается с её кожей. Как можно увидеть, Дарина находится в превосходной физической форме.

В комментариях подписчики выразили восхищение фигуре Дарины, заявив, что она безумно красивая, а также в шутку заметили, что на этой фотографии никто и не обратит внимания на водопад. Впрочем, некоторые подписчики указали, что на этой фотографии Эрвин выглядит словно бы на 10 килограммов полнее, чем на предыдущих кадрах. Они решили, что другие фотографии Дарина фотошопила. Остальные поклонники поспешили это объяснить, заявив, что на тех кадрах был другой ракурс.

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