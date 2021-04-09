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Соединенные Штаты толкают Украину на полномасштабные боевые действия в Донбассе, однако сами в них участия принимать не собираются, уверен представитель самопровозглашенной ЛНР на переговорах в Минске Родион Мирошник. Он заявляет, что сами США при этом будут вести наблюдение и подсказывать Киеву, что и как нужно делать.

По словам Мирошника, американцы заявляют лишь о том, что с удовольствием подольют масла в огонь войны на Донбассе и будут вести боевые действия до тех пор, пока не погибнет последний украинец.

Свои войска на Донбасс США точно не пришлют, так как сами они готовы участвовать в войне лишь в роли наблюдателя с функциями главного управленца. В то же время руководство Соединенных Штатов обещает Киеву помощь, возбуждая тем самым фантазии украинских военачальников.

Мирошник напоминает, что США в таком стиле действуют всегда, используя другие государства для решения собственных задач. Свои войска они отправляют лишь в те страны, где выиграть войну можно без малейшего сопротивления со стороны противника.

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