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Представители Минтруда сообщили, что, начиная с 1 апреля текущего года, опекуны тоже могут рассчитывать на получение пособий на детей в возрасте от 3 до 7 лет. Их величина зависит от дохода семьи.

Согласно их словам, до этого момента приемных детей не учитывали при рассмотрении состава семей, поэтому опекуны, ежемесячный доход которых составлял 20 000 рублей, не получали пособие. Теперь же они учитываются при подсчете среднедушевого дохода. Например, если данный показатель окажется ниже прожиточного минимума, то пособие составит примерно 8 500 рублей.

В случае если даже при данной выплате доход семьи будет ниже установленного минимума, то пособие превысит 11 500 рублей. При этом корректирование величины выплат будут осуществлять 1 января каждого нового года. Ранее были утверждены правила по назначению детских пособий в семьях, находящихся в тяжелой финансовой ситуации.

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