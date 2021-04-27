Владимир Путин ранее указал, что его удивляют учебники, не имеющие информации о главных моментах Великой Отечественной войны. Так, в одном из учебников Путин практически не нашёл сведений о Сталинградской битве.

В Министерстве просвещения после его слов организовали проверку и отыскали этот учебник. Как указывается, это учебник «Истории России и мира» для 11-го класса, редактированием пособия занимался Волобуев. Несмотря на то, что он был выпущен в 2013 году, в ряде колледжей всё ещё пользуются этим пособием.

Также итоги проведённой проверки продемонстрировали, что в учебниках, включённых в федеральный список, отсутствуют искажения или ошибки, имеющиеся в более старых учебниках. Таким образом, был сделан вывод, что в организациях, которые занимаются средним профессиональным образованием, имеются проблемы с выбором качественных учебных материалов. Для того, чтобы исправить эту ситуации, были подготовлены разные предложения.