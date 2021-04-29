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В турецком оборонном ведомстве заявили, что база Инджирлик находится под полным контролем военных сил страны, и над ней всегда реет государственным флаг.

Ранее ряд турецких политиков призвали спустить американский флаг в Инджирлике и вернуть военный объект под контроль Турции в связи с признанием США геноцида армян турками. В ответ Министерство обороны заявило, что данная база и присутствующее на ней имущество и так принадлежат турецкой армии, а государственный флаг развивается над ней круглые сутки.

В военном ведомстве также сообщили, что все основные процедуры на данном объекте контролируются турецким командованием. При этом на нем имеются личные составы и имущество вооруженных сил иных стран, размещенных для проведения совместных операций Североатлантического альянса.

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