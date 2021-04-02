Российское военное ведомство окончательно определилось в обликом перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА). Сообщается, что главными критериями выбора были невидимость самолета и наличие на его борту дальнобойного вооружения.

Разработкой бомбардировщика занимается ПАО «Туполев». Источники в Минобороны сообщают, что на днях прошли последние тесты опытных образцов для выявления их аэродинамических характеристик и радиолокационной заметности.

В результате испытаний было принято решение о выборе аэродинамической схемы «летающее крыло». Все вооружение будет скрываться внутри фюзеляжа самолета. Предполагается, что он получит гиперзвуковые ракеты. Также упор сделан на увеличенную до максимальной величины длительность полетов. Новейший бомбардировщик, вопреки многочисленным прогнозам экспертов, будет развивать дозвуковую скорость.

Помимо гиперзвуковых боеприпасов, ПАК ДА сможет использовать абсолютно все существующие ракеты класса «воздух-воздух». Кроме того, он будет оснащаться беспилотными аппаратами, управление которых планируется осуществлять непосредственно с самолета.