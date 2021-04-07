7 апреля российский истребитель МиГ-31 поднимался на перехват иностранного самолета на границе с Норвегией. Сообщается, что он встретил заграничного гостя почти у самых рубежей РФ и сопроводил его над Баренцевым морем. Нарушений границы зафиксировано в итоге не было.

МиГ-31 идентифицировал воздушную цель как самолет радиоэлектронной борьбы и радиотехнической разведки «Фалкон-20». Российский истребитель действовал в строгом соответствии с международными правилами и никаких нарушений также не допустил. Кроме того, сообщается, что норвежский «Фалкон» был обнаружен российскими средствами контроля воздушного пространства.

Напомним, что в рамках экспедиции «Умка-2021» истребители МиГ-31 пролетели над Северным полюсом, а также выполнили дозаправку в воздухе. Данный полет был назван рекордным, так как в арктических условиях еще никто ничего подобного не совершал.