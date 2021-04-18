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В сирийском Министерстве иностранных дел раскритиковали переброску дополнительных военных подразделений США и Североатлантического альянса к российским границам.

В сообщении, опубликованном внешнеполитическим ведомством САР, говорится о том, что наращивание военного присутствия странами Запада возле границ РФ может привести к очень серьезным последствиям вплоть до нарушения мировой безопасности. Данные шаги лишь в очередной раз доказывают, что США регулярно вмешиваются в дела других государств, считают сирийские дипломаты.

Пытаясь стать мировым гегемоном, США часто используют против России и других стран различные санкции, желая изменить их политику в угоду своим целям. МИД Сирии добавил, что считает неприемлемыми действия Вашингтона на международной арене.

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