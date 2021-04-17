В российском МИДе объявили о введении ответных санкций на новые ограничительные меры со стороны Соединенных Штатов.

В опубликованном сообщении говорится, что Россия не оставит без ответа очередные враждебные действия Белого дома в отношении страны. Представители российского внешнеполитического ведомства добавили, что США, по-видимому, до сих пор не смирились с новыми геополитическими реалиями, в которых больше нет одностороннего диктата. При этом недальновидные шаги Вашингтона лишь продолжают ухудшать американо-российские отношения.

МИД РФ решил выслать американских дипломатов в ответ на объявление своих членов дипмиссии в США персонами нон грата. Планируется также ограничить выдачу виз дипломатам Госдепа и запретить им нанимать граждан России для выполнения административно-технических дел. Будет также запущен процесс по прекращению работы американских фондов и неправительственных организаций, вмешивающихся во внутреннюю политику страны.