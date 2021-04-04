В прошлом году Североатлантический альянс потратил на оборонные цели более триллиона долларов. В то время как расходы других стран мира в среднем составили 0,79 трлн, а затраты России – 0,05 трлн. Это говорит о том, что НАТО пытается ускорить гонку вооружений и вынудить подключиться к ней весь мир.

Такое заявление сделали представители российского внешнеполитического ведомства. Они также разместили в социальной сети «Твиттер» инфографику, на которой хорошо видны расходы на военные цели.

В МИД отметили, что НАТО создавался 72 года назад для сохранения мира на планете. Однако бомбардировки Югославии, боевые операции в Ливии и Ираке, постоянные заявления о захвате то Черноморского, то арктического регионов совершенно не похожи на попытки «сохранять мир». Как и увеличение расходов на военные цели на 7,4 процента в сравнении с 2019 годом.