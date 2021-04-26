Для Германии «Северный поток-2» был и остается исключительно экономическим проектом, который способен решить все ее проблемы в энергетической сфере, уверенно заявил глава внешнеполитического ведомства ФРГ Хайко Маас. Он также отметил, что нереально использовать газопровод в качестве рычага, чтобы давить на Россию.

По его словам, это давление не будет иметь никакого смысла. Соединенные Штаты приобретают у РФ большие объемы нефти, а российский газ идет в Европу еще и через Турцию с Украиной. В таких условиях превратить «Северный поток-2» в некую панацею для влияния на Москву точно не получится.

Напомним, что Берлин, который пытается полностью отказаться от атомной и угольной энергетики, нуждается в увеличении объемов газа. Именно поэтому он горой стоит за достройку «Северного потока-2», который будет снабжать Германию голубым топливом.