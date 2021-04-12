В издании Bild отметили, что Ангела Меркель, председатель немецкого правительства, решила отменить прием на вакцинацию от COVID-19, который был запланирован на 11 апреля.

Авторы материала отмечают, что в записи присутствовала такая же дата рождения, что и у канцлера ФРГ. В качестве препарата планировалось использовать AstraZeneca. Однако практически в самый последний момент прием отменили с помощью интернет-ресурса Doctolib.

Журналисты предполагают, что Меркель могла перенести прививание на более поздний срок из-за необходимости участия в заседании руководства партий ХДС и ХСС. При этом Штеффен Зайберт, представитель правительства Германии, заявил, что канцлер обязательно расскажет общественности, когда использует вакцину.