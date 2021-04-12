читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В издании Bild отметили, что Ангела Меркель, председатель немецкого правительства, решила отменить прием на вакцинацию от COVID-19, который был запланирован на 11 апреля.

Авторы материала отмечают, что в записи присутствовала такая же дата рождения, что и у канцлера ФРГ. В качестве препарата планировалось использовать AstraZeneca. Однако практически в самый последний момент прием отменили с помощью интернет-ресурса Doctolib.

Журналисты предполагают, что Меркель могла перенести прививание на более поздний срок из-за необходимости участия в заседании руководства партий ХДС и ХСС. При этом Штеффен Зайберт, представитель правительства Германии, заявил, что канцлер обязательно расскажет общественности, когда использует вакцину.

Вам может понравиться

Летчики военно-транспортной авиации России провели учения в горах Кавказа

Над горной местностью Северного Кавказа были проведены летно-тактические маневры, в которых приняли участие российские экипажи военно-транспортных самолетов. Отмечается, что в данных военных учениях приняли участие летчики разных воздушных транспортников, включая

WarGonzo: военные специалисты США прибыли на передовую в Донбассе

На «Телеграм»-канале WarGonzo сообщили, что линию разграничения в Донбассе посетили военные эксперты из Соединенных Штатов. Отмечается, что делегация США отправилась в Авдеевку, а затем побывала на фронтовой линии в окрестностях

Власти отреагировали на статью о смертях после вакцинации «Спутником V»

Представители Росздравнадзора прокомментировали материал EUobserver, где говорится, что после вакцинирования «Спутником V» скончались четверо россиян. В ведомстве отмечают, что постоянно наблюдают за безопасностью использования препаратов от коронавируса, и с момента
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 12 апреля – переменная облачность, до 13 °C | город Мытищи: погода, 12 апреля – переменная облачность, до 12 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 12 апреля – пасмурно, до 4 °C | Южно-Сахалинск: погода, 12 апреля – облачно с прояснениями, до 8 °C | Королев: погода, 12 апреля – облачно с прояснениями, до 20 °C | Подольск: погода, 12 апреля – переменная облачность, до 12 °C | Армавир: погода, 12 апреля – пасмурно, до 8 °C |