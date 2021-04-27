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Немецких граждан, которые сделали прививки от коронавируса либо уже переболели Covid-19, в скором времени ждут существенные послабления, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель. Она уточнила, что планирует снять ряд ограничений примерно к концу июня.

Примерно к этому же сроку планируется полностью аннулировать очередность вакцинации. То есть, инъекции смогут делать все желающие, независимо от возраста или профессии. В настоящий момент иммунизацию проходят исключительно группы риска.

Меркель заявила, что в качестве послаблений будет отменена необходимость для вакцинированных или переболевших коронавирусной инфекцией граждан делать тесты, чтобы попасть в парикмахерскую, непродовольственный магазин либо любое другое заведение, куда сейчас без результатов тестирования просто не пускают. Точный перечень послаблений должен появиться позже.

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