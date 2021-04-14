В Новокузнецке планируется провести очередную транспортную реформу.

Согласно заявлению главы города Сергея Кузнецова, они уже сделали одну реформу, но этого мало, и они запланировали ещё одну. Так, новые изменения касаются парковок.

По словам Кузнецова, они хотят переработать все общественные парковки. Он отметил, что многие места, предназначенные под парковки, сейчас «бесполезно эксплуатируются», кроме того, они используются с нарушениями.

Как указывается, планируется упорядочить движение, а также убрать брошенный транспорт с правых полос, и в целом привить людям новую культуру паркинга. Кузнецов сообщил, что предпроект в настоящее время уже готов, и благодаря проводимым изменениям город даже сможет получить с этого прибыль.