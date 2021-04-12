Владимир Мединский, помощник российского лидера, сообщил, что в столице РФ в скором времени может появиться памятник Александру Невскому. В нынешнем году будут отмечать восьмисотлетие со дня его рождения.

Согласно его словам, на данный момент все еще обсуждается предложение по размещению монумента в память о Невском в Москве. До сих пор решается вопрос о том, где именно его следует разместить. Подготовлено несколько вариантов. Он добавил, что памятники новгородскому князю могут также поставить на Чудском озере, где прошло знаменитое Ледовое побоище, и в Тосно. В данных районах проведут комплексные работы по благоустройству.

Ранее появилась информация о том, что летом предыдущего года Мединский и Игорь Щеголев, полномочный представитель президента России в ЦФО, отправили письмо на имя Владимира Путина, где предложили отметить 800-летний юбилей с момента рождения князя.