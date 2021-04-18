Кейли Макинэни, которая в администрации экс-президента США занимала пост пресс-секретаря, заявила о «вопиющих» и «отвратительных» действиях журналистов, приписывающих России объявление наград за убийство американских военных в Афганистане. Она отметила, что ей по роду деятельности пришлось много раз отвечать на вопрос об этих самых вознаграждениях.

Макинэни рассказала, что требовала от журналистов не раздувать скандал из этой темы, так как информация, приведенная в The New York Times, появилась либо от непроверенных источников, либо вообще из воздуха. Однако они не просто начали активно педалировать тему, но еще и напрямую обращались к семьям погибших в Афганистане военнослужащих, чтобы фактически вынудить их поверить в сказку о российских наградах. При этом Дональд Трамп закрывал на это глаза.

Также бывшая пресс-секретарь Белого Дома заявила, что рада окончательному подведению итогов этой темы. Таким образом она прокомментировала заявление своей преемницы Джен Псаки о том, что информация о наградах имеет низкую или среднюю степень достоверности. Что на самом деле означает практически полное отсутствие доверия к данным сведениям.