Переворот в Беларуси готовился для того, чтобы создать угрозу России, заявил президент Александр Лукашенко. Он пояснил, что оппозиционеры, которые хотели его свергнуть, уже в первый день призвали бы Североатлантический альянс ввести в страну свои войска.

«Это был трамплин – я вам всегда говорил – для нападения на Россию. Это был первый шаг”, – заявил президент Беларуси.

Он также сообщил, что оппозиция намеревалась получить контроль над армией и другими силовыми структурами, чтобы с их помощью полностью заблокировать столицу Белоруссии.

Напомним, что Александр Лукашенко в прошлую субботу заявил о государственном перевороте, который должен был состояться 9 мая текущего года. Его, как и покушение на президента вместе с сыновьями, готовила оппозиция под руководством высокопоставленных чиновников Соединенных Штатов. Белый дом эту информацию отрицает.