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На республиканском субботнике президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что совсем скоро озвучит важнейшее решение за все время своего пребывания на высоком посту. Он отметил, что его нужно сперва формализовать, однако много времени этот процесс не займет.

Лукашенко не сказал, какое именно решение имеется в виду, но эксперты сразу же предположили, что это будет «декрет президента».

Глава государства также отозвался о белорусских оппозиционерах. Он отметил, что даже если его не будет, у них ничего не получится.

«Только через мой труп», – заявил Лукашенко.

Напомним, что в Беларуси продолжаются протесты оппозиционных сил. Ранее они требовали ухода Лукашенко с поста и перевыборов. Сейчас в требования внесли коррективы. Нынешние власти должны еще и наказать всех тех, кто так или иначе участвовал насилии над протестующими.

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