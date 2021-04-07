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Оскорбительные заявления президента Соединенных Штатов Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина возмутили 33 процента жителей России, показал опрос, проведенный агентством «Левада-центр» (внесен в список иноагентов в РФ). Еще столько же опрошенных заявили, что никаких эмоций по поводу высказываний Байдена не ощутили.

Кроме того, агентство выясняло отношение россиян к Соединенным Штатам. Опрос показал, что около 42 процентов относятся к США негативно, а 40, напротив, позитивно. Больше всего «не любят» Америку телезрители – 53 процента, и радиослушатели – 52 процента.

Положительно относятся к США в основном представители молодежи. Среди опрошенных россиян в возрасте от 18 до 24 лет этот вариант выбрали 65%, а от 25 до 39 лет – 51 процент. Среди тех, кому уже исполнилось 55 и более лет негативно относятся к Америке 55 процентов опрошенных.

Опрос также показывает, что обеспеченные и более образованные люди относятся к США лучше, чем все остальные.

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