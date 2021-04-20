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В связи с недавними рассказами Пентагона об НЛО, российское интернет-издание «Life» сообщило о встрече с инопланетными цивилизациями, произошедшей в Советском Союзе в 1948 году. Увидел неопознанный летающий объект летчик-испытатель Сергей Апраксин.

В то время он как раз испытывал новый истребитель МиГ, который должен был вскоре поступить на вооружение армии. На территории Астраханской области, неподалеку от озера Баскунчак пилот вдруг обнаружил перемещающийся сигарообразный объект.

Апраксин доложил об НЛО командованию и получил приказ на перехват. Однако сделать это не удалось, так как объект ослепил пилота мощным лучом света и вывел из строя все имеющиеся на борту истребителя приборы. Неизвестный корабль тем временем исчез из виду.

Однако через год Апраксину вновь довелось встретиться с НЛО. На этот раз сигарообразный корабль внезапно появился в 400 километрах от того же озера. Летчик рискнул подобраться поближе к НЛО, однако результат оказался тем же – из-за поломки приборов и разгерметизации кабины пилоту пришлось совершать аварийную посадку.

Встреча с НЛО негативно отразилась и на здоровье Апраксина, и на его дальнейшей карьере. Сперва капитана продержали в психоневрологическом стационаре около 6 месяцев, а затем комиссия признала его негодным к дальнейшей службе из-за инвалидности первой группы. Кроме того, все убеждали его, что никакого НЛО не было, а пилоту просто показалось.

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