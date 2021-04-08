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Один из экспертов аналитического центра Atlantic Council, который работает с НАТО, заявил, что в качестве военной помощи, обещанной президентом США Джо Байденом Украине, Вашингтон мог бы отправить Киеву 100 истребителей четвертого поколения F-15. Военный аналитик Алексей Леонков скептически отнесся к этому высказыванию.

Он пояснил, что F-15 представляют собой дорогостоящие самолеты, которые требуют не менее дорогого обслуживания. На которое у Киева нет денег. Кроме того, для управления истребителями потребуются квалифицированные пилоты, однако в рядах украинских ВС таковых просто нет.

По мнению Леонкова, организация Atlantic Council, хорошо известная своими антироссийскими заявлениями, просто для «красного словца» высказала предложение о передаче Украине F-15. На самом деле Киев очень долго будет ждать этих самолетов и далеко не факт, что когда-нибудь их дождется.

Также эксперт заявил, что даже если предсказание аналитического центра сбудется и Киев получит F-15, эти истребители будут моментально уничтожены, если появятся в непосредственной близости от российских границ. И Соединенные Штаты отлично об этом знают.

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