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На пресс-конференции по возможной войне в Донбассе, организованной порталом ФАН и медиагруппой «Патриот» военный эксперт Алексей Леонков рассказал о возможностях Вооруженных сил самопровозглашенных ЛНР и ДНР.

Он сообщил, что Украина имеет гораздо большую численность войск, что дает ей преимущество в наступательной операции. Однако и республики Донбасса также имеют несколько козырей в рукаве. Во-первых, за столько лет они успели повысить боеготовность, а во-вторых, ополченцы гораздо лучше знают рельеф местности, чем не преминут воспользоваться.

Кроме того, в настоящий момент на Донбассе проводятся мобилизационные мероприятия, которые позволят усилить армию. Поэтому она сможет отбить первую атаку ВСУ. При этом от нее требуется нанести атакующим подразделениям максимально возможный урон, чтобы сбить им запал и не дать возможности быстро продвинуться вглубь неподконтрольных Киеву территорий.

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