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Алексей Леонков, специалист в области военной техники, считает, что западные эксперты пристально следят за маневрами российского истребителя Су-35, так как тот представляет собой «универсального бойца».

Ранее в Интернете был размещен видеоролик, где демонстрировался воздушный бой с участием военных самолетов Су-35С. Запись начали активно обсуждать зарубежные специалисты. Они отметили, что этот истребитель является одной из лучших боевых машин четвертого поколения, обладающей высокими ударными характеристиками и прекрасной маневренностью.

Эксперты отметили, что этот истребитель оснащен продвинутыми авиаракетами Р-74, способными уничтожать цели со значительным бортовым углом. Пилот может навести ее на необходимый объект, просто смотря на него через свой шлем. Леонков при этом заявил, что в схватке с американским F-16 российский Су-35С точно выйдет победителем.

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