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Французский эксперт Адриан Дезюэн в издании Le Figaro поразмышлял о дальнейшей судьбе российской власти. Он отметил, что президент РФ Владимир Путин надежно укрепил свои позиции, что подтверждается и принятием поправок в Конституцию страны. Они дают ему возможность еще дважды претендовать на пост главы государства.

По мнению автора, данные поправки демонстрируют Европе, постоянно занятой либо выборами, либо подготовкой к ним, что ей и дальше придется иметь дело именно с Путиным. Эксперт также отмечает, что в некоторой мере они показывают, что российский лидер не способен обеспечить преемственность власти.

Дезюен также резонно заметил, что Путин все же стареет. И чем дольше будет длиться этот процесс, тем сильнее разгорится борьба между наследниками нынешнего главы государства и их противниками. При этом он заявил, что даже если Путин уйдет с поста, он будет иметь гораздо более долгую политическую жизнь, чем Иосиф Сталин.

По мнению Дезюэна, российская молодежь, которая не помнит беспорядков и кризисов 90-х годов прошлого столетия, вполне может хотеть перемен в стране. Однако даже если она и мечтает о чем-то новом, то никак этого не показывает, лишь наблюдая за нескончаемой властью Путина.

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